«التزلج الحر» يختتم مشاركات «الآسيوية الشتوية»

اختتم منتخبنا الوطني للتزلج الحر مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الشتوية المقامة حالياً في هاربين بالصين، حيث خاض كل من عبدالله الرشيد، وسلطان الكندي منافسات فئة التزلج الحر رجال، والتي شهدت مشاركة 11 لاعباً من 6 دول، حيث حقق الأول المركز السابع بزمن وقدره 60.75 ثانية، فيما حلّ الأخير بالمركز الثامن بزمن وقدره 56.25 ثانية، وذلك من إجمالي 3 جولات متتالية.

وتوّج الياباني كاسامورا راي بذهبية المركز الأول في مسابقة التزلج الحر، فيما فاز مواطنه إيتو روكا بالميدالية الفضية، وفاز التايلاندي بول هنري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأكد محمد خادم، رئيس لجنة التزلج باتحاد الإمارات للرياضات الشتوية أن الاتحاد يستهدف دائماً من خلال مشاركاته على جميع الأصعدة عنصرين رئيسيين يتمثل الأمر الأول في المنافسة وبذل الجهد لتقديم أفضل النتائج باسم الإمارات، فيما يتضمن العنصر الثاني الجانب الخاص بالتعلّم واكتساب الخبرات وتطوير القدرات مع نهاية كل محفل.

وأشار محمد خادم إلى أنه كلما زاد حجم الاستفادة من المشاركات؛ ارتفعت معها جاهزية الرياضيين واستعدادهم لخوض المحافل المقبلة بثقة وكفاءة عالية، موضحاً أن المنافسة على المراكز الأولى وحصد الميداليات باتت قريبة للغاية في ظل الالتزام الكبير والجدية من اللاعبين.