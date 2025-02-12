إثارة في ختام النسخة الـ 18 من «بطولة السلق»

كانت الإثارة عنوان ختام نهائيات النسخة 18 لـ«بطولة السلق» التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت المنافسات 6 أشواط مخصصة للمحترفين والهواة، وفرض ناصر عبيد بن دلموك الكتبي، سيطرته على أشواط المحترفين، فحصد المركز الأول في شوط السلق الذكور لمسافة 1000 متر، بواسطة «بيلي درايفر» بزمن 59.86 ثانية، وفي شوط السلق الإناث لمسافة 1000 متر، بواسطة «أندي» بزمن 58.86 ثانية، وفي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «تمام» بزمن 2.04 دقيقة، أما شوط السلق إناث لمسافة 2000 متر فكان من نصيب سيف حمد الشامسي بواسطة «زوبعة» بزمن 2.03 دقيقة.

أما في شوطي الهواة، فتفوق عامر محمد المنصوري ليحقق المراكز الثلاثة الأولى، في شوط السلق الإناث لمسافة 2000 متر.

وكسب منصور سالم النعيمي شوط السلق الذكور لمسافة 2000 متر، بواسطة «المنتحر» بزمن 2.39 دقيقة.

وتوّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وجمعة المهيري، رئيس اللجنة الفنية لبطولة السلق، الفائزين بالمراكز الأولى.