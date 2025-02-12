7 ميداليات لمنتخبنا في افتتاح «دولية فزاع» لـ «قوى أصحاب الهمم»

حصد منتخبنا لأصحاب الهمم 7 ميداليات ملونة «ذهبيتان وفضية و4 برونزيات» في افتتاح النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى الجائزة الكبرى «دبي 2025».

وخطف بطلنا محمد يوسف الأضواء في اليوم الأول حينما حلق بذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة فئة تي 34 بزمن 61/15 ثانية .

كما حلقت بطلتنا مريم الزيودي بذهبية القرص .

وقام مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بتتويج الفائزين.

وأشاد مروان أحمد بن غليطة، بتنظيم هذا الحدث العالمي المهم الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مؤكداً أن «بطولات فزاع» أصبحت نموذجاً عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، بفضل دعم القيادة الرشيدة وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على توفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم من أجل تحقيق الإنجازات وتعزيز تواجدهم في المحافل المحلية والعالمية.

وقال: «إن دبي ظلت تبهر العالم بتنظيمها المتميز لمثل هذه البطولات، والتي رسّخت مكانتها كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية».