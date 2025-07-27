تكريم الفائزين في بطولة العالم للشرطة ورجال الإطفاء

استقبل اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، المشاركين في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء لعام 2025، والتي أقيمت في مدينة برمنغهام في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصد خلالها المشاركون 97 ميدالية ملونة في مختلف الألعاب الرياضية، ويعد هذا الإنجاز النوعي إضافة جديدة لمسيرة الريادة والتميز الرياضي العالمي، ويعزز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولات العالمية.

وهنأ اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري المشاركين مثمناً جهودهم وتمثيلهم المشرف لشرطة أبوظبي في المحافل العالمية، مشيداً بتفانيهم وانضباطهم وتميزهم في تحقيق هذا الإنجاز النوعي، وتم التقاط الصور التذكارية.

وأشاد بالأداء البطولي والنتائج المتميزة التي حققها المنتخب، والتي جسدت كفاءة وجاهزية منتسبيها، وروح التحدي والعزيمة والإصرار على رفع راية دولة الإمارات في المحافل العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مدى الدعم الذي توليه القيادة الشرطية لتطوير المنظومة الرياضية وتعزيز قدرات كوادرها وحرصها على توفير بيئة تدريبية ورياضية متكاملة تسهم في صقل المواهب.

وشارك منتخب شرطة أبوظبي في عدة مسابقات متنوعة، شملت الجيوجيتسو، والكروس فت، والترايثلون، وسباقات الجري، والسباحة، والتجديف، والدراجات الهوائية، ورمي الرمح، محققاً 44 ميدالية ذهبية، و25 فضية، و28 برونزية.

وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين اللفتة الطيبة لهذا التكريم، التي تجسد الدعم المستمر الذي تتبناه القيادة الشرطية وتعزز روح الانتماء والاعتزاز والذي يشكل حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات.