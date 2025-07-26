مصرع شخصين في حادث مأساوي برالي فرنسا

لقي شخصان كانا من بين المتفرجين حتفهم السبت خلال رالي السيارات "لا فورم" الذي أقيم في بوي-دو-دوم في وسط فرنسا، بعدما صدمتهم سيارة خرجت عن مسارها، وفقا لما أفادت به المحافظة.

كما أعلنت المحافظة أن شخصاً ثالثاً كان من بين الحاضرين لمتابعة السباق أيضا، أُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى المستشفى، مؤكدة بذلك المعلومات الواردة من راديو "إيسي بايي دوفيرني" وصحيفة "لا مونتاني".

وأضافت المصادر عينها أن "عدة أشخاص" كانوا حاضرين خلال وقوع الحادث تعرّضوا لـ"صدمة" وتمّت رعايتهم.

وقع الحادث حوالي الساعة العاشرة صباحا قرب بلدة أومبير الواقعة شرق إقليم بوي-دو-دوم.