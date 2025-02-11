دبي كابتالز يتوج بلقب موانئ دبي العالمية للكريكيت ILT20

توج فريق دبي كابيتالز بطلاً للنسخة الثالثة في بطولة موانئ دبي العالمية ILT20 للكريكيت بعد فوزه في مباراة الختام على فريق أفاعي الصحراء باستاد دبي الدولية للكريكيت، في ختام استثنائي مثير ومباراة ماراثونية استطاع في ختامها نجوم دبي كابيتالز ترويض فريق أفاعي الصحراء، وينجحون في حسم اللقب الحلم والفوز بالجائزة المالية الكبرى بقيمة 700 ألف دولار أمريكي، وفي الوقت ذاته نجحوا في التغلب على خيبة الأمل التي رافقت الفريق خلال الموسم الماضي الذي أبتعد خلاله عن حلم الفوز بالكأس.

وبخسارة فريق أفاعي الصحراء الذي كان متصدراً للبطولة على مدار شهر كامل اكتفى بالمركز الثاني والفوز ب 300 ألف دولار أمريكي وهي الجائزة المخصصة للمركز الثاني.

شهد منافسات الختام وشارك في تتويج الأبطال والمميزين في البطولة كل من خالد الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت بالنيابة عن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، ومحمد أبو حمراء المدير التنفيذي للعمليات بموانئ دبي العالمية راعية البطولة، وأعضاء المجلس الدولي للكريكيت ICC، وممثلي مجلس الإمارات للكريكيت، وممثلي الشركات الراعية للفرق المشاركة.

وبختام المباراة النهائية وبإعلان بطل النسخة الثالثة، زينت الألعاب النارية سماء دبي وسط سعادة غامرة من الجماهير التي ملئت مدرجات استاد دبي الدولي للكريكيت..

وكانت النسخة الثالثة من البطولة انطلقت يوم 11 يناير الماضي ، واستمرت منافساتها على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة ، بمشاركة 6 فرق محترفة هي: دبي كابيتالز ، إم آي الإمارات، أبوظبي نايت رايدرز ، أفاعي الصحراء، عمالقة الخليج، والشارقة واريورز.