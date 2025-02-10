مشاركة واسعة في دورة «اللياقة الوظيفية» لأكاديمية اللياقة البدنية IFBB بدبي



نظمت أكاديمية اللياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB بدبي، على مدار يومين بصالة أي بي فتنس في دبي، دورة «المدرب الشخصي في تدريبات اللياقة الوظيفية»، والتي تعد الدورة رقم 314 في سلسلة الدورات التي قدمتها منذ انطلاقتها، وتهدف الدورة إلى تعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة في جميع الظروف والأوقات تزامناً مع الخطة السنوية للعام 2025، قدم الدورة المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم مدير الأكاديمية، والمحاضر الدولي رامي المرادني بمشاركة نخبة من المدربين والمدربات.

كما تضمنت الدورة محاضرات عن مبادئ تدريبات اللياقة الوظيفية، والفرق بين التدريبين الوظيفي والتقليدي، والحركات الأساسية في التدريب الوظيفي، وأخرى عن تمارين التنسيق والتوازن والتوافق العصبي والعضلي، وطرق استخدام معدات الرياضة الوظيفية، وتدريبات عملية باستخدام الوسائل التدريبية.

حضر جانباً من فعاليات الدورة العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، والذي سلط الضوء على أهمية التمتع باللياقة البدنية في جميع الظروف لأهميتها في تعزيز الصحة العامة بحيث لا تتأثر بالجهود الكبيرة التي يبذلها الإنسان خلال عمله الوظيفي، مما لا يسمح له بممارسة الرياضة، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى دائماً إلى أن تكون بيئة نموذجية ملهمة، لتعزيز ممارسة الرياضة.

بدوره، أكد مدير الأكاديمية، أن دورة اللياقة الوظيفية تعد إحدى أهم الدورات التي تقدمها الأكاديمية سنوياً للحاجة الأساسية لها في تعزيز ممارسة الرياضة وكونها جزءاً مهماً من الثقافة الرياضية مجتمعياً وعلمياً، مبيناً أن محاور الدورة استنبطت من المناهج العالمية في اللياقة الوظيفية كما شهدت تبادلاً إيجابياً في المعلومات.