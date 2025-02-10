صدارة مشتركة بين الشارقة وأبوظبي في دوري الشطرنج



شهدت ضربة البداية لبطولة الدوري العام للشطرنج للفئات العمرية تحت 10 و14 و18 سنة، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، منافسات قوية بين الأندية المشاركة التي لعبت 216 مباراة على مدار الجولات الأولى والثانية والثالثة.

وتفوق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في منافسات تحت 10 سنوات للذكور، بعدما نجح في الفوز في أول جولتين، على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 4-2 وعلى خورفكان 5-1، فيما فاز نادي دبي للشطرنج في الجولة الأولى على دبا بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، وخسر أمام الفجيرة في الجولة الثانية بنتيجة 2-4، فيما تعادل الفجيرة وخورفكان 3-3 بالجولة الأولى، وتعادل أبوظبي مع دبا في الجولة الثانية بنتيجة 3-3، وفي الجولة الثالثة فاز الشارقة على دبا 6-0 وأبوظبي على الفجيرة 5-1، ودبي على خورفكان 4-2. وتصدر الشارقة قمة الفئة برصيد 6 نقاط يليه دبي 4 نقاط، ثم أبوظبي والفجيرة ولكل منهما 3 نقاط ونقطة واحدة لكل من خورفكان ودبا.

وفي نفس المسابقة للإناث، فاز كلباء على دبي بنتيجة 4-2 وفتيات رأس الخيمة على الذيد بنتيجة 6-0، وفي الجولة الثانية فاز فتيات رأس الخيمة على كلباء 4-2، ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على دبي 6-0، وفي الجولة الثالثة فاز فتيات الشارقة على فتيات رأس الخيمة 4-2، وكلباء على الذيد 6-0، ويتصدر فتيات الشارقة قمة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم فتيات رأس الخيمة وكلباء ولكل منهما 4 نقاط، ولكل من دبي والذيد نقطتان.

وفي فئة تحت 14 سنة للذكور، فاز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على كلباء 5-1، ودبي على دبا 4.5 مقابل 1.5 نقطة، وفي الجولة الثانية فاز الشارقة على دبا 6-0 وأبوظبي على كلباء 3.5 مقابل 2.5 نقطة، وفي الجولة الثالثة فاز أبوظبي على دبي 5.5 مقابل نصف نقطة، والشارقة على دبي 6-0، ويتصدر الشارقة القمة برصيد 6 نقاط متساوياً مع أبوظبي، ثم دبي 4 نقاط وكلباء نقطتين ودبا من دون نقاط.

وفي نفس المسابقة لفئة الإناث، فاز دبي على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة 4-2، وأبوظبي على الذيد 6-0، وفي الجولة الثانية فاز فتيات الشارقة على الذيد 5-1، ودبي على فتيات رأس الخيمة 4-2، وفي الجولة الثالثة فاز فتيات رأس الخيمة على الذيد 5-1، وأبوظبي على فتيات الشارقة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، ويتصدر أبوظبي قمة الترتيب برصيد 6 نقاط متساوياً مع دبي، ثم رأس الخيمة 4 نقاط، وفتيات الشارقة نقطتين، والذيد من دون نقاط.

وفي فئة تحت 18 سنة، للذكور فاز أبوظبي على الذيد 6-0، والشارقة على الفجيرة 5-1، وفي الجولة الثانية، فاز الشارقة على الذيد 6-0، وأبوظبي على الفجيرة 4-2، وفي الجولة الثالثة تعادل الفجيرة مع الذيد 3-3 وبنفس النتيجة تعادل أبوظبي والشارقة، ويتساوى الشارقة وأبوظبي على قمة الترتيب برصيد 6 نقاط، ثم الفجيرة والذيد ولكل منهما نقطة واحدة.

وفي نفس المسابقة للفتيات، فاز أبوظبي على فتيات الشارقة 4.5 مقابل 1.5 نقطة، وفي الجولة الثانية فاز فتيات الشارقة على دبي بنتيجة 5.5 مقابل نصف نقطة، وفي الجولة الثالثة فاز أبوظبي على دبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة، ويتصدر أبوظبي القمة برصيد 6 نقاط يليه فتيات الشارقة 4 نقاط ودبي بنقطتين.