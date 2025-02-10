دبي كابيتالز بطل «موانئ دبي العالمية للكريكيت»



توج فريق دبي كابيتالز بطلاً للنسخة الثالثة في بطولة موانئ دبي العالمية «ILT20» للكريكيت بعد فوزه على فريق أفاعي الصحراء باستاد دبي الدولية للكريكيت، وينجح في حسم اللقب والفوز بالجائزة المالية 700 ألف دولار، واكتفى فريق أفاعي الصحراء بالمركز الثاني والفوز بـ 300 ألف دولار.

شهد منافسات الختام وشارك في تتويج الأبطال كل من خالد الزرعوني، رئيس اللجنة المنظمة نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، بالنيابة عن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، ومحمد أبو حمراء، المدير التنفيذي للعمليات بموانئ دبي العالمية راعية البطولة، وأعضاء المجلس الدولي للكريكيت ICC، وممثلي مجلس الإمارات للكريكيت، وممثلي الشركات الراعية للفرق المشاركة.

وكانت النسخة الثالثة من البطولة انطلقت 11 يناير الماضي، واستمرت منافساتها على مدار شهر كامل في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، بمشاركة 6 فرق محترفة هي: دبي كابيتالز، إم آي الإمارات، أبوظبي نايت رايدرز، أفاعي الصحراء، عمالقة الخليج، والشارقة واريورز.