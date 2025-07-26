منافسة قوية في البطولة العربية للشطرنج

شهد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، منافسات اليوم الرابع من البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج بإشراف الاتحاد العربي للشطرنج وتستمر حتى يوم 28 يوليو الجاري، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية، يتنافسون على جوائز مالية قدرها 14700 دولار.

ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على التنظيم الرائع وحسن الضيافة في البطولة التي تجمع نخبة المواهب العربية، والذين ينتظرهم مستقبل مبهر في قيادة الشطرنج العربي إلى منصات التتويج العالمية.

وأضاف: «إن البطولة تضم عدداً كبيراً من اللاعبين في المراحل السنية المختلفة، وهناك الكثير من المكاسب الفنية والإدارية سواء على مستوى اللاعبين واللاعبات أو على مستوى التحكيم العربي، وأيضاً المكاسب في الكوادر العربية في تنظيم البطولات، والاتحاد العربي يحرص دائماً على إقامة البطولات في مختلف الدول العربية، حتى تعم الفائدة على الجميع، ونتمنى التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة».

حضر المنافسات تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وبشرى القادري، رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، واللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري والدكتورة مليحة المازمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي، وحسين خوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وخليفة المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأسفرت الجولة السادسة من المنافسات عن احتفاظ الفلسطيني ماجد الطل بقمة منافسات فئة تحت 20 سنة للذكور برصيد 5 نقاط، يليه المصري حامد وفا والليبي يوسف الصمادي ولكل منها 4.5 نقاط، وتغيرت الصدارة في فئة تحت 18 سنة للذكور.

حيث تقاسم المصري ديفيد جورج سمير والأردني أنس خويرة المركز الأول برصيد 5 نقاط وجاء بعدهما بفارق نصف نقطة التونسي فارس بومعيزة والإماراتي يحيي شعيب الكاف، وفي الفئة نفسها للإناث تصدرت الأردنية رُبى القضاة المركز الأول برصيد 5 نقاط وتلتها في المركز الثاني المصرية جنا محمد زكي، برصيد 4.5 نقاط والثالثة التونسية مريم بن عمور برصيد 4 نقاط.

واقترب المصري فريد تامر وجيه من حسم لقب فئة تحت 16 سنة للأولاد، بعدما سجل العلامة الكاملة في 6 جولات محققاً 6 نقاط، يليه الفلسطيني محمد سدر والإماراتي راشد أبوبكر ولكل منهما 4.5 نقاط، وفي الفئة نفسها للإناث تقاسمت الأردنية جود أحمد والإماراتية عنود عيسى المركز الأول ولكل منهما 5 نقاط، تليهما المغربية خديجة المطيري والقطرية روضة القصبي والتونسية بيا عبدالكافي برصيد 3.5 نقاط.

واحتفظ المصري إياد الحسيني بصدارة فئة تحت 14 سنة للأولاد، برصيد 6 نقاط، فيما جاء الإماراتي راشد حسين الحمادي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، فيما حل التونسي أحمد أبوصالحة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تساوت 3 لاعبات في الفئة نفسها للإناث في المركز الأول برصيد 4.5 نقاط، هن الإماراتية عنود عيسى والأردنية جيدة هلال والمصرية رغد علاءالدين.

وحافظ المصري عبدالرحمن سامح على صدارة فئة تحت 12 سنة برصيد 5 نقاط، يليه في المركز الثاني التونسي ثابت البنزرتي، متساوياً مع مواطنه يوسف عبدالرزاق برصيد 4.5 نقاط، فيما اقتربت المصرية ذكاء أحمد محمد من حسم لقب الفئة نفسها للإناث بعدما تصدرت القمة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطتين عن التونسية يارا عبدالله، والفلسطينية راندة سدر.

وتقدم التونسي جهاد منديلي إلى صدارة فئة تحت 10 سنوات للأولاد برصيد 5.5 نقاط يليه القطري خالد الجمعات برصيد 5 نقاط، والمصري يوسف دويدار برصيد 4 نقاط، وفي الفئة نفسها للإناث، تصدرت المصرية غيداء محمد أحمد القمة برصيد 6 نقاط، تليها التونسية لينا هادك برصيد 5 نقاط، ثم مواطنتها ياسمين ديماسي برصيد 4 نقاط، متساوية مع الإماراتية حفصة عيسى والقطرية أسماء الحمادي والإماراتية مريم خالد النعيمي والتونسية هبة مديماج.