إطلاق اسم "عام المجتمع" على بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه بالفجيرة 2025 أن النسخة الثالثة التي تستضيفها الإمارات، ستحمل اسم "عام المجتمع"، تماشياً مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة بجعل 2025 عاماً للمجتمع.

وتقام البطولة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة واسعة من لاعبين ولاعبات يمثلون مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور عبدالله سيف البادي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه والأمين العام المساعد والمنسق العام للبطولة، أن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 40 جهة مجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع الرياضة وربطها بالمبادرات الوطنية.

وأوضح أن استضافة الإمارات للبطولة للعام الثالث على التوالي تمثل شهادة ثقة من الاتحاد الدولي للكاراتيه بقدرات التنظيم المتميزة، في ظل رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، للحدث.