فعاليات رياضية متنوعة في مفاجآت صيف دبي

تقدم مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة البدنية المنتظمة، بما في ذلك سباقات الجري الداخلية في عدد من أشهر مراكز التسوق على مستوى المدينة، وجولات ركوب الدراجات الهوائية عند شروق الشمس، وجلسات اللياقة البدنية الممتعة للجميع طوال فصل الصيف.

وينطلق في الثالث من أغسطس المقبل سباق الجري في مول الإمارات بتنظيم من مجلس دبي الرياضي، ويمكن المشاركين الاختيار بين مسافة 500 متر، أو 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات.

وفي العاشر من أغسطس المقبل ينطلق سباق وافي سيتي للجري بتنظيم شركة «بيلوتون للفعاليات» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. يفتح السباق أبوابه أمام جميع الأعمار للتنافس ضمن مسافات تتراوح بين 500 متر و10 كيلومترات.

وفي نهاية أغسطس المقبل ينطلق سباق دبي فستيفال سيتي مول للجري، حيث يمكن للمشاركين الاختيار ما بين مسافة 2.5 كيلومتر، أو 5 كيلومترات، أو 10 كيلومترات.

كما تشهد دبي فعاليات متنوعة للياقة البدنية حيث تبدأ جولات 5K PB era للجري المتقطع من «نادي إليفيت» في 9 أغسطس المقبل، في الثامنة مساءً بمدينة دبي الرياضية، تليها فعالية DXB SkaterBoard في 17 أغسطس المقبل، حيث ترحب بالمبتدئين والمحترفين على حد سواء.

ويشهد يوم من كل أسبوع حتى 30 أغسطس المقبل جولة «بيكيرا» لركوب الدراجات الهوائية، وجرى تصميم هذه الجولة لزيادة التحمل، وتعزيز التواصل، والاستمتاع بإطلالات شروق الشمس، وهي مقسمة إلى مجموعتين من السرعات هما 37 كيلومتراً في الساعة و34 كيلومتراً في الساعة، ومفتوحة أمام المشاركين من جميع المستويات. تتطلب المشاركة التسجيل المسبق.

ويستمر عالم دبي للرياضة الذي يعتبر أكبر صالة رياضية داخلية في استقبال المشاركين حتى الثاني من ديسمبر المقبل.