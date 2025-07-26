خوتام بطل «وزن الوسط» في بطولة «محاربي الإمارات»

أحرز الأوزبكي خوتام بوينجاروف لقب «وزن الوسط» في النسخة الدولية 62 من سلسلة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على البيروفي جيمس لونتوب، بقرار الحكام.

وأقيمت المنافسات أول من أمس على صالة «سبيس 42 أرينا»، بشاطئ الراحة في أبوظبي، وشهدت 12 نزالاً ضمن أسبوع «أبوظبي للتحدي»، ونظمتها «بالمز الرياضية».

حضر فعاليات البطولة، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وفي بقية النزالات، تفوق بطل «وزن الخفيف» السابق، البرازيلي برونو متشادو، على الأذربيجاني أغشين باباييف، بالضربة القاضية الفنية، في «وزن الحر»، وفاز الروسي محمد كبردييف على الأوكراني كيريل هوروبيتس، بقرار الحكام، في وزن الحر «75 كجم»، بينما شهد نزال السيدات، فوز الأمريكية شانا يونغ على اللبنانية أمينة هدايا، بقرار الحكام، في «وزن الذبابة».