منتخب الرجبي في مواجهة حاسمة أمام ناميبيا

يخوض منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً، اليوم، مواجهة مهمة أمام منتخب ناميبيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، والتي ستقام بينهما بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وتجمع المباراة «الأبيض» وصيف آسيا، وناميبيا وصيف أفريقيا، والفائز منهما يلعب في ملحق التصفيات النهائية الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل، مع منتخبات بلجيكا من أوروبا، والبرازيل من أمريكا الجنوبية، وكندا من أمريكا الشمالية، ويتأهل متصدر الملحق الأخير إلى المونديال.

ويحضر المباراة قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، وتترأس بعثة الإمارات فوزية فريدون، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم البعثة 23 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة أبولو بيرليني، ومعه 4 مدربين مساعدين، والجهاز الطبي، ونزار مهران، إداري البعثة.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي أن المنتخب أقام معسكراً لمدة أسبوع في العاصمة الأوغندية كمبالا من أجل الدخول في أجواء المباراة الحاسمة مبكراً، والتعود على درجة الحرارة العالية، خصوصاً أن الأجواء في أفريقيا تختلف عن أي مكان آخر، والمنتخب يتدرب بشكل يومي على فترتين، واكتملت عناصر المنتخب بعد انضمام بقية اللاعبين، كما خاض المنتخب تدريباً على الملعب الرئيسي للمباراة.

وأضاف: إن الطموحات كبيرة والمعنويات عالية في صفوف المنتخب، وقال: «هناك اتصالات يومية للاطمئنان على البعثة، وهناك دعم كبير من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بحثاً عن التقدم خطوة والوصول إلى التصفيات الأخيرة في دبي.

ونقلنا تحيات رئيس الاتحاد للاعبين، وطالبهم بالتمثيل المشرف وبذل كل الجهد من أجل الفوز، كما نقلنا لهم تحيات أعضاء مجلس إدارة الإدارة وأن الشارع الرياضي يأمل منهم الكثير في تحقيق الفوز والعبور للتصفيات النهائية».

وأشار الزعابي إلى أن ناميبيا من المنتخبات القوية، ودائماً من الفرق التي تصعد للمونديال، وعدم صعودها كان مفاجأة بعدما تأهلت زيمبابوي، وقال: «لكن فريقنا أيضاً جاهز للمواجهة، ونأمل أن نفوز ونتأهل إلى تصفيات دبي والتي ستكون على ملعبنا».