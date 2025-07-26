8 آلاف طالب وطالبة في برنامج «الشطرنج المدرسي»

أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج انضمام 8 آلاف طالب وطالبة لبرنامج «الشطرنج المدرسي»، وتأهيل 262 معلماً على مستوى الدولة، لمساعدة الطلبة على تعلم اللعبة.

وأكد الاتحاد، في بيان أمس بمناسبة الإعلان عن نتائج البرنامج، مشاركة 180 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في المشروع، وتزويد 117 منها بأدوات الشطرنج، وتوسيع نطاق البرنامج خلال الموسم الجديد، ليشمل جميع المدارس في الدولة، بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتربية والتعليم، والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وقال تريم مطر تريم، رئيس الاتحاد، إن الشغف الكبير باللعبة، وتزايد الإقبال على البرنامج، ورغبة المعلمين في تعلم مهارات الشطرنج لنقلها إلى الطلبة، من أبرز أسباب نجاح البرنامج حتى الوقت الحالي، بالإضافة إلى مشاركة 2654 طالباً وطالبة في سبع بطولات تم تنظيمها أخيراً، وإقامة ست دورات على مستوى المدارس.