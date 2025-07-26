12 لاعباً يمثلون الإمارات في «وسط أوروبا للقوس»

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في بطولة وسط أوروبا التي تقام بمدينة تشاتيش السلوفينية، اليوم.

تعد البطولة محطة مهمة قبل مشاركة المنتخب في بطولة أوروبا للشباب. تضم قائمة المنتخب 12 لاعباً ولاعبة هم عبدالله حسن المنصوري، وناصر سعيد الراشدي، وروضة وآمنة يوسف العوضي «القوس المركب لفئتي الشباب والشابات».

وحسن إبراهيم الرئيسي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، وسيب سانكار، وهدي صالح آل علي، وسامية أودينافيا، ومنى فيصل الشرع «القوس المحدب لفئتي الشباب والشابات».