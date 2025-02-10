5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة تونس الدولية لشباب الجودو

يشارك منتخب شباب الجودو في بطولة تونس الدولية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري ضمن 21 دولة من بينهم خمس دول عربية هي الإمارات والمغرب والجزائر وليبا وتونس "المضيف"، إلى جانب عدد من المنتخبات القوية مثل فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكرواتيا، وكندا، وبريطانيا وصربيا وطاجيكستان.

ويرأس البعثة التي غادرت اليوم، محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، وتضم المدرب جعفر النخلي، وخمسة لاعبين هم حميد الشامسي، ومحمد وليد النقبي، ومسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي وبطي أحمد الهاشمي. وحددت اللجنة المنظمة مساء "الأربعاء" المقبل ، موعدا لقرعة البطولة بفندق ومنتجع "قرطاج تالاسو قمرت" ، بعد اكتمال وصول كل الوفود على أن تبدأ النزالات صباح "الخميس" المقبل ، بصالة الرياضة أرينا بمنافسات الصغار ثم الناشئين وتختتم بفئه الشباب.

وحث سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الامارات للجودو، البعثة على ضرورة الاستفادة القصوى من تلك المشاركة التي تضم منتخبات قوية من مختلف قارات العالم، بما يسهم في توفير فرص الاحتكاك الدولي أمام مدارس عريقة متنوعة، مشيرا إلى أن البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد التي حددت أهدافها بضرورة الاهتمام بفرق المراحل السنية، بهدف توفير قاعدة قوية على مستوى فرق الرديف.