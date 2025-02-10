52 دولة تدشن دولية فزاع لـ «قوى أصحاب الهمم» اليوم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق بمشاركة 52 دولة، النسخة السادسة عشرة لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، اليوم، بمضمار نادي دبي لأصحاب الهمم بثوبه الجديد، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يتنافسون في مسابقات المضمار 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر والوثب الطويل، فيما تشمل مسابقات الميدان، الجلة والقرص والصولجان والرمح والقفز العالي، حيث يبدأ موسم الجائزة الكبرى لأم الألعاب 2025 من دبي.

رفعت المنتخبات المشاركة جاهزيتها لخوض تحدي نسخة دبي المؤهلة لبطولة العالم في الهند سبتمبر المقبل، حيث تشهد النسخة الجديدة مشاركة العديد من الأبطال الشباب من لاعبي الإمارات من أجل الاحتكاك وكسب الخبرات، فيما يقود الأبطال النخبة السويسري مارسيل هوك الحائز 5 ميداليات ذهبية في «بارالمبية طوكيو».

من ناحيته، رحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، بالمنتخبات المشاركة في «أم الألعاب»، مبيناً أن فرق العمل المختلفة في قمة جاهزيتها لتقديم نسخة استثنائية بعد «بارالمبية باريس»، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم، حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم، كما يؤكد دائماً على توفير سبل النجاح للأبطال مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة بطولات فزاع الدولية لدورها في تمكين «أصحاب الهمم»، مثمناً كذلك دور مجلس دبي الرياضي وشركاء ورعاة بطولات 2025.

وأضاف بالرقاد: استمراية استضافة بطولات فزاع تحقق رؤية قيادتنا الرشيدة التي ظلت تحفزنا من أجل تقديم العديد من المبادرات لمزيد من الإبداع والتميز، والتي ظلت ترفع دائماً شعار تمكين «أصحاب الهمم» ليكتمل اندماج المجتمع حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم»، حيث يتسابق الأبطال من مختلف قارات العالم من أجل التواجد في الحدث المهم، وباتت «فزاع» علامة فارقة ومتميزة، وهو ما يعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالمي الذي وصلت إليه طيلة النسخ السابقة.