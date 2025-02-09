"المطيوعي" يحرز أول ذهبية للإمارات في البطولة الآسيوية بتايلاند

أحرز محمد المطيوعي لاعب المنتخب الوطني للدراجات الهوائية أول ميدالية ذهبية للإمارات في البطولة الآسيوية للطريق المقامة في تايلاند، وذلك عقب تحقيقه المركز الأول في سباق فردي ضد الساعة فئة تحت 23 سنة.

ونجح المطيوعي الذي أحرز المركز الرابع الموسم الماضي في تحقيق أول ميدالياته الذهبية الآسيوية في هذا التخصص، مع العلم أنه كان قد حقق فضية آسيوية في سباق الطريق بالبطولة التي أقيمت في كازاخستان في يونيو الماضي.

كما نجح محمد المطيوعي في تحقيق لقب القارة وسط 21 مشارك، وجاء في المركز الثاني الدراج الأندونيسي اندي رويان، ثم الياباني كامادا في المركز الثالث.

وقطع المطيوعي مسافة السباق 32 كم في زمن قدره 38.43 دقيقة، متفوقا بفارق 49 جزء من الثانية على بطل أندونيسيا.

ويخوض منتخبنا غدا الإثنين سباقين في فردي ضد الساعة فئة الشباب للدراج يوسف أميري وزميلته صفية الصايغ للسيدات.