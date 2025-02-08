طائرة بني ياس تعزز صدارتها للدوري بفوز صعب على شباب الأهلي



عزز بني ياس صدارته للدوري العام للكرة الطائرة رجال بفوز صعب على شباب الأهلي 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 11 من المسابقة، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 9 انتصارات، و28 نقطة في المركز الأول، ويتجمد رصيد «الفرسان» عند 4 انتصارات و13 نقطة، ويبقى في المركز السابع في لائحة ترتيب الدوري.

وكانت المباراة هي الأولى للمدرب الأرجنتيني، داميان أردوندو، الذي أتم شباب الأهلي مؤخراً التعاقد معه، كما تعاقد الفريق مع اللاعب البلجيكي، برام فان دين دريس، وضم الإحصائي توماس مارتين جالمبرتي، إلى جهازه الفني على أمل تحسين النتائج والترتيب خلال المرحلة المقبلة.

وضمن الجولة نفسها حصل النصر على نقطة واحدة من مباراته أمام عجمان بخسارته 2-3، في مباراة ماراثونية انتهت لمصلحة «البرتقالي»، الذي حصل على نقطتين، ليرفع رصيده إلى 5 انتصارات و14 نقطة، ويستقر في المركز السادس، بينما توقف «العميد» عند 7 انتصارات، ووصل إلى 21 نقطة، وبقي في المركز الثاني، بينما فاز الوصل على الوحدة 3-0، وفاز الجزيرة على العين بالنتيجة نفسها، ليعزز الجزيرة موقعه في المركز الثالث بوصوله إلى 7 انتصارات و21 نقطة، وجاء الوصل في المركز الخامس ولديه 5 انتصارات و15 نقطة، وبقي العين في المركز الثامن بانتصار وحيد و8 نقاط، والوحدة في المركز الأخير دون أي انتصار أو نقاط، في حين حل حتا في المركز الرابع ولديه 6 انتصارات و17 نقطة، وحصل على راحة من المباريات في الجولة 11، ويلتقي مع عجمان في الجولة 12 بعد غد، والتي تشهد أيضاً مواجهات الوصل مع النصر، والجزيرة مع الوحدة، والعين مع شباب الأهلي.