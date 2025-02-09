«ألعاب دبي» تعلن النتائج النهائية لـ«تحدي الصغار»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن نتائج «تحدي الصغار»، الذي أقيم أمس في داماك هيلز، بمشاركة أكثر من 390 لاعباً ناشئاً من 56 فريقاً.

وجاءت النتائج النهائية لمنافسات «تحدي الصغار» التي تقام بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات» وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بتتويج فريق باك يارد نينجازxغرافيتي بلقب «تحدي الصغار» 2025 بعد أداء استثنائي مكّنه من تصدر الترتيب برصيد 97.79 نقطة، فيما حلّ فريق إمبايرx بلوك 20 في المركز الثاني برصيد 94.71 نقطة، بينما جاء فريق مدرسة راشد بن حميد للبنين حلقة-2 في المركز الثالث محققاً 83.42 نقطة. وقد شهدت البطولة تنافساً مميزاً حتى اللحظات الأخيرة، مما أسهم في رفع مستوى الإثارة وتعزيز الأجواء الحماسية بين الجماهير والمتابعين.

وأكد مروان بن عيسى، مدير «ألعاب دبي» أن «تحدي الصغار» يمثل فرصة فريدة لاكتشاف المواهب الرياضية الناشئة، وتعزيز ثقافة الرياضة لدى هذه الشريحة من الصغار، مشيراً إلى أن الحدث يجسد التزام دبي بتوفير بيئة تنافسية تفاعلية تمنحهم منصة مبتكرة لإبراز قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وقال: «إن استضافة هذا الحدث المخصص لصغار السن يعكس أهمية الرياضة كوسيلة لتشكيل شخصية الناشئين، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وهو ما شهدناه في النسخة السابقة وعملنا على تطويره بشكل أكبر في النسخة السادسة من البطولة، وقد شهدنا اليوم تنافساً إيجابياً بين الفرق التي حرصت على التدريب خلال أشهر للمشاركة في هذه البطولة الاستثنائية».

وأضاف: «نحن نؤمن بأن الرياضة في هذه المرحلة العمرية ليست مجرد نشاط بدني، بل هي تجربة تعليمية تغرس فيها قيم الالتزام، والعمل الجماعي، والمثابرة. إن رؤية هؤلاء الأبطال الصغار وهم يتحدون أنفسهم ويتعلمون أهمية العمل الجماعي هي دليل واضح على نجاح «ألعاب دبي» كمنصة تحفيزية لتطوير الأجيال القادمة».

محطة رئيسية

ويعد «تحدي الصغار» محطة رئيسية في أجندة «ألعاب دبي» تمت إضافتها للبطولة للنسخة الثانية على التوالي، حيث تهدف هذه الفئة إلى تطوير إمكانات اللاعبين من الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، وتعزيز مفهوم الرياضة الجماعية وروح الفريق، بما يتماشى مع رؤية دبي في دعم المواهب الرياضية الناشئة وتحفيز الأجيال القادمة على تبني أسلوب حياة صحي ونشط.

وتواصل «ألعاب دبي» استقطاب الدعم من مجموعة من الشركاء البارزين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، حيث تأتي البطولة بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، بالإضافة إلى الشركاء الذهبيين هيئة كهرباء ومياه دبي، بنك أبوظبي الأول، و«إم 42»، (M42)، والشريك البرونزي «سي 4» (C4)، وشريك الموقع دبي فستيفال سيتي، والشريك المشارك مجموعة الفطيم للسيارات، والشركاء الإعلاميين مؤسسة دبي للإعلام وشبكة الإذاعة العربية، والرعاة أديداس، وفييا، وماي دبي.

حضور جماهيري

شهد الحدث حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث تجاوز عدد الحضور 6,000 متفرج، مما أسهم في خلق أجواء حماسية زادت من تفاعل اللاعبين مع المنافسات، كما تخللت البطولة فعاليات مصاحبة لتعزيز القدرات البدنية والأداء الرياضي.

ومن المنتظر أن تستضيف بطولة «ألعاب دبي»، 246 فريقاً ضمن مختلف الفئات، وتشمل: 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و28 فريقاً في تحدي الحكومة - سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المدن، ما يعكس مكانة دبي كوجهة رياضية مثلى للجميع.

وتعد «ألعاب دبي»، بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام الأجيال وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسخ من التجدد والطموح والمرونة لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة. وانطلقت فعاليات النسخة السادسة من «ألعاب دبي» في مطلع شهر فبراير، حيث استضافت التصفيات التأهيلية لفئة تحدي المجتمع، وسيتم تنظيم البطولة الرئيسية من 20 إلى 23 فبراير 2025 في دبي فستيفال سيتي.