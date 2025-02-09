منتخب أصحاب الهمم يتألق في «آسيوية الدراجات» بـ8 ميداليات

اختتم منتخبنا الوطني للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته ببطولة آسيا للدراجات، التي أقيمت في تايلاند، بتحقيق إنجاز كبير بحصد 8 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، و3 برونزية، ليؤكد تفوقه في المنافسات القارية.

وجاء اليوم الختامي للبطولة ليشهد تألقاً إماراتياً لافتاً بانتزاع المنتخب لـ 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، حيث نجح سالم الجنيبي في انتزاع الميدالية الذهبية في سباق فئة C3 لمسافة 42.8 كم، بعد أداء قوي، أثبت من خلاله تفوقه على منافسيه، كما واصل أحمد البدواوي تألقه وأضاف ميدالية ذهبية جديدة للإمارات في فئة C5 لمسافة 64.2 كم، بينما جاء زميله عبدالله البلوشي في المركز الثاني لنفس السباق، ليحصد الميدالية الفضية، بعد منافسة شرسة.

أما البطلة الإماراتية سلامة الخاطري فقد واصلت تألقها وأضافت ميدالية ذهبية أخرى إلى رصيدها في فئة C5 لمسافة 42.8 كم، لتؤكد هيمنتها على السباق، كما تمكن عايض الأحبابي من تحقيق البرونزية في فئة H3 لمسافة 64.2 كم.