3 لاعبين يمثلون الإمارات في التزلج المتعرج بـ«الشتوية الآسيوية»

يخوض 3 لاعبين من وفد الإمارات منافسات التزلج المتعرج، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية، التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية، ويتنافس حسن الفردان، وعبدالله البلوشي، وأليكس استريدج مع 59 لاعباً، يمثلون 22 دولة في البطولة، التي افتتحت، أول من أمس، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري.

وخاض حميد الأنصاري، أمس، منافسات التزلج على اللوح (سنوبورد) بمسابقة الرجال، بمشاركة 19 لاعباً من 11 دولة آسيوية، محققاً 23.50 نقطة في المركز الثامن، وذلك من إجمالي 6 محاولات مختلفة، فيما حققت لاعبتنا آمنة المهيري 26.75 نقطة بالمركز السادس بمنافسات التزلج على اللوح للسيدات، بمشاركة 9 لاعبات من 5 دول.

وأعربت اللاعبة آمنة المهيري، لاعبة الإمارات للتزلج على اللوح (السنوبورد) عن سعادتها بتجربة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين، التي تأتي بعد عام واحد فقط من الألعاب الأولمبية للشباب بكوريا الجنوبية حين خاضت غمار هذا المحفل المهم للمرة الأولى، مشيرة إلى أن منافسات التزلج على اللوح (السنوبورد) شهدت مستويات متقدمة من اللاعبات المشاركات، ولكن الوجود في محفل بهذا الحجم يعد مكسباً كبيراً في حد ذاته على الصعيد القاري.

وأكد إبراهيم خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن المشاركات الخارجية تعطي دفعة قوية للاعبين للاستمرارية في التنافس والثبات على الأداء، والحفاظ على المستوى والجاهزية الفنية، مشيراً إلى أن مشاركة وفد الإمارات بالنسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بمدينة هاربين تعد الأولى من نوعها على صعيد رياضات التزلج على الجليد بشقيها المتعرج والحر، والثالثة للإمارات في الألعاب الشتوية بشكل عام على الصعيد القاري؛ بما يعزز من مسيرة الدولة في تلك الرياضات بالرغم من طبيعتها الجغرافية، التي لم تحُل بين أبناء الإمارات وتسجيل الإنجازات والنجاحات في أكبر المحافل.

وأشار إبراهيم خادم إلى أن مراحل الإعداد عالية المستوى، التي خاضها أبناء الإمارات طوال الفترة الماضية، والتي برهنت على قوة الإعداد والجاهزية، إذ تمت تحت ظروف جوية قاسية من أجل الاعتياد على الأجواء، والتأهيل الجيد للاعبين، معتبراً أن إصرار اللاعبين وعزيمتهم ومستوياتهم المتقدمة في تلك المحافل يعد نقطة فارقة في رياضة التزلج في الإمارات.

وتوجه إبراهيم خادم بالشكر والتقدير إلى كل الداعمين من وسائل الإعلام للمسيرة الثلجية الإماراتية، ومتابعتهم المستمرة لكل المجريات، ودعم منتخب الإمارات في مسيرتهم على الدوام.