مشاركون : بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعزز قيم الرياضة النبيلة

انطلقت اليوم السبت منافسات الجولة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة "بدون البدلة"، على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر في دبي، وسط مشاركة واسعة من لاعبي الأندية والأكاديميات بالدولة.

وأجمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة والمدربين واللاعبين على أهمية هذه البطولة، التي لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية فحسب، بل تمتد إلى غرس روح المنافسة الشريفة وتعزيز القيم الرياضية النبيلة في بيئة مشجعة يحضرها الأهالي لدعم أبنائهم.

وأعرب المدرب تياجو من نادي العين للجوجيتسو عن سعادته بالمشاركة، مشيدا بالأداء القوي الذي يقدمه لاعبوه في البطولة، لا سيما في الفئات العمرية الصغيرة؛ وقال إن النادي حصد حتى الآن أكثر من 20 ميدالية ذهبية وصعد لاعبوه إلى منصات التتويج.

وأكد الحرص الدائم على غرس عقلية الأبطال في لاعبيه، وإعدادهم ليكونوا رياضيين متكاملين داخل وخارج المنافسات، مشدداً على أهمية تعزيز الروح الرياضية والاحترام المتبادل بين اللاعبين؛ وقال إن الميداليات ليست الهدف الأسمى، بل الأهم هو بناء شخصية اللاعبين الذين سيكونون قدوة للأجيال القادمة.

كما عبر عدد من المواهب الصاعدة عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة، مؤكدين حرصهم على تحقيق المزيد من الإنجازات، وأعرب اللاعب كمال سميع من سوريا عن فخره بالمشاركة بعد تحقيقه المركز الأول في وزن 41 كجم لفئة تحت 14 عاماً، فيما أكد ماجد سعيد، لاعب نادي العين للجوجيتسو، والذي حقق المركز الثاني في نفس الفئة، أنه كان يأمل في تحقيق الذهبية، إلا أنه أبدى تطلعه للفوز بميدالية في بطولة العالم.

أما عمر الدغيدي، الفائز بالمركز الأول في وزن 55 كجم، فقد أكد أن البطولة محطة مهمة له، مشدد على أهمية الاستمرار في تطوير مستواه للمنافسة بقوة في المستقبل.