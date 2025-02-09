بطولات فزاع لأصحاب الهمم.. الخطوة الأولى لأبطال المستقبل

انطلقت بطولات فزاع في سنة 2009، وباتت واحدة من أهم البطولات الدولية في العالم لأصحاب الهمم، فأسهمت في اكتشاف العديد من المواهب، كما أدت دوراً مهماً في النجاحات العديدة التي حققتها رياضة الإمارات في الدورات البارالمبية.

وعلى مدار 16 عاماً قدمت بطولات فزاع العديد من الأبطال؛ مثل سهام الرشيدي، التي تعد واحدة من أشهر الرياضيات على مستوى القارة الآسيوية، لا سيما بعد تتويجها بأكثر من 300 ميدالية في بطولات محلية وعربية وخليجية وآسيوية وعالمية، ومحمد خميس أسطورة رفعات القوة الذي يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات القارية والدولية والعربية، ومنها ميداليتان ذهبيتان في بارالمبياد أثنيا في سنة 2004 وريو دي جانيرو في سنة 2016، وفضية في بكين في سنة 2008، و7 ميداليات ذهبية على المستوى القاري، وغيرهما من الأبطال الذين بدأوا خطواتهم الأولى من بطولات فزاع. وتواصل بطولات فزاع استقطاب المزيد من المواهب من أجل تطويرهم وصقل مهاراتهم .

وأكد ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم أن أغلب الرياضيين الإماراتيين الذين تصدروا منصات التتويج في الدورات البارالمبية والبطولات القارية والعالمية انطلقوا من بطولات فزاع التي أصبحت نموذجاً عالمياً في العطاء، وأسهمت في صناعة العديد من الأبطال في ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم وكرة السلة على الكراسي المتحركة وغيرها، وقال: بطولات فزاع منجم للأبطال، والبداية الحقيقية لكل من يتطلع إلى الوصول إلى المجد في مسيرته الرياضية.

وتشهد الدورة الجديدة من بطولات فزاع التي تنطلق غداً، مشاركة ميرة منصور (14 عاماً) لاعبة نادي دبي لأصحاب الهمم، وهي بطلة صاعدة تشارك لأول مرة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى في مسابقة 100 متر على الكراسي المتحركة. وقالت اللاعبة إنها تشعر بالفخر بمشاركتها الأولى في بطولات فزاع، التي تتطلع إلى أن تنطلق منها لتحقيق أحلامها والوصول إلى العالمية.