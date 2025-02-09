إنجازات استثنائية في 16 عاماً

انطلقت بطولات فزاع لأصحاب الهمم في 2009 بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من أجل دمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة.

وحققت هذه المبادرة العديد من النجاحات على المستوى التنظيمي والفني والتسويقي والمجتمعي، الأمر الذي جعلها واحدة من أهم بطولات العالم لأصحاب الهمم، وباتت نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم، ومركزاً للتميز الرياضي، وسجلت بطولات فزاع مشاركة 12338 لاعباً ولاعبة من 2009 إلى 2024 في رياضات مختلفة، تشمل ألعاب القوى، رفعات القوة، القوس والسهم، والبوتشيا، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والريشة الطائرة.

وتكتسب بطولات فزاع، التي تنطلق نسختها الجديدة غداً الاثنين، أهمية كبرى باعتبارها من المحطات المهمة في التأهيل لدورات الألعاب البارالمبية، في ظل توقيت إقامتها قبل انطلاق الدورات، وكذلك بطولات العالم، بما يجعلها تستقطب مشاركات ضخمة من أبطال العالم الراغبين في التأهل إلى البارالمبياد.