براناف فيناكيتش يتوّج بلقب «وايلد كارد» في العين

توج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير، براناف فيناكيتش من الهند، ببطاقة التأهل إلى بطولة «غراند سويس 2025»، بعد فوزه على الأستاذ الدولي الكبير نوغيربيك كازيبيك من كازاخستان في الجولة الحاسمة أول من أمس على استاد هزاع بن زايد.

واحتكم البطلان إلى جولة ثانية في تحدي «وايلد كارد ماتش» للشطرنج، بعد تعادلهما في الجولة الأولى، ونجح فيناكيتش في حسم الفوز بعد نحو 5 ساعات من اللعب المتواصل، وسط تركيز ذهني كبير من الطرفين، وانتهت بـ 71 نقلة لكل لاعب، في مواجهة وصفت بأنها من أكثر المباريات إثارة على مستوى البطولات الفردية الخاصة بالتأهل العالمي.

وأكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن «تحدي الوايلد كارد ماتش»، يشكل نموذجاً جديداً في البطولات الآسيوية، ويرسخ مكانة الشطرنج في المنطقة، لاسيما بعد المستوى المميز لبطلي العالم للشباب لعامي 2024، و2025، والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنافسية القارية على المستوى الدولي.

يذكر أن تحدي «وايلد كارد ماتش»، تم تنظيمه في مدينة العين، بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، ونظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي، بمشاركة تحكيمية إماراتية ترأسها الحكم الدولي أحمد النعيمي، بمساعدة الحكمة الدولية موزة المعمري.