عمار النعيمي: لعبة الشطرنج لها دور كبير في تنمية العقول

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أهمية ترسيخ ممارسة الرياضات الذهنية في المجتمع لاسيما لعبة الشطرنج، لما لها من دور كبير في تنمية العقول، مشدداً على ضرورة تبنّي المزيد من الاستراتيجيات الوطنية الطموحة التي تسهم في إعداد نخبة من الأبطال القادرين على رفع راية الدولة على منصات التتويج الإقليمية والعالمية.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إنّ دعم دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين يجسّد رؤية وطنية تهدف إلى بناء جيل رياضي موهوب يسهم في تعزيز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها الدولية.

وأشار سموه إلى أنّ إمارة عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تولي اهتماماً متزايداً بالرياضات الذهنية، وفي مقدمتها رياضة الشطرنج، انطلاقاً من إيمانها بدورها في صقل المهارات التحليلية لدى الناشئة والشباب.

واطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على مشروع نشر لعبة الشطرنج في مدارس الدولة، بما في ذلك مراحل المشروع ومخرجاته بمدارس إمارة عجمان، والتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة في دعم المشروع، كما تم استعراض دور الاتحاد في الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في نشر اللعبة في المدارس، وأهمية الشطرنج في تنمية مدارك الطلبة.

ثناء

وأثنى سموه على المشروع، لما يمثّله من خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور اللعبة بين الطلاب، وتأسيس أندية شطرنجية مدرسية تسهم في تطوير المهارات واكتشاف المواهب الناشئة.

من جهته، أعرب تريم مطر تريم عن بالغ شكره وعميق تقديره لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام بالرياضة وأهلها، مثمناً دعم سمو ولي عهد عجمان وحرصه الدائم على تعزيز الحراك الرياضي في الإمارة.

وأكد التزام اتحاد الإمارات للشطرنج بالمضي قدماً في توثيق التعاون مع المؤسسات المحلية، بما يُسهم في إعداد جيل متميّز وقادر على التنافس في المحافل الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي.