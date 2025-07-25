أجواء حماسية في رابع أيام مونديال الفنون القتالية المختلطة

اختتمت أمس منافسات فئة الناشئين «B» (14 - 15 عاماً) ضمن النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين حتى بعد غد.

وتميزت منافسات اليوم الرابع بمستوى عالٍ من الحماسة والتنافس، في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية بين اللاعبين المشاركين من مختلف الدول. وقد انعكست هذه الندية في النزالات التي جاءت قوية ومتكافئة، وأسهمت في الارتقاء بمستوى البطولة.

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تعكس نسخة هذا العام من بطولة العالم قدرة دولة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية باحترافية عالية.

ونجحت البطولة في استقطاب المواهب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تواكب تطلعات الأبطال الناشئين. كما نشهد اليوم حضوراً جماهيرياً لافتاً ومشاركة واسعة، وهو ما يؤكد أن البطولة أكثر من مجرد فعالية رياضية، بل منصة عالمية لصناعة النجوم، وتعزيز التواصل بين الشعوب».

من جانبه، قال عبدالله الجبارين، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة: «المنافسات هذا العام قوية جداً، وتشهد مستويات فنية مرتفعة، ما يجعل التحدي كبيراً أمام جميع اللاعبين.

معظم عناصر منتخبنا الوطني يشاركون للمرة الأولى في بطولة عالمية بهذا الحجم، وهو ما يمنحهم فرصة ثمينة لاكتساب خبرات عالية واحتكاك مباشر مع مدارس قتالية متنوعة. وأظهر لاعبونا التزاماً كبيراً، وحققوا عدداً من الميداليات الملونة التي تعكس تطورهم المستمر. نواصل العمل والتحضير بشكل مكثف لما تبقى من أيام البطولة، ولدينا ثقة كبيرة بتحقيق المزيد من الميداليات».

وتتجه الأنظار اليوم إلى انطلاق منافسات فئة الناشئين A (16-17 عاماً)، التي تعد من أبرز الفئات المشاركة من حيث المستوى الفني والخبرة القتالية. وتترقّب الجماهير مجموعة من النزالات الحماسية التي من المتوقع أن تؤثر على الترتيب العام للبطولة، وسط منافسة قوية بين منتخبات أوكرانيا وإنجلترا والولايات المتحدة للظفر باللقب.