الإمارات تحصل على جائزتين ذهبيتين للتميز الطبي من الاتحاد الآسيوي

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجائزة الذهبية للتميز الطبي لكل من الدكتور مراد الغرايري، مدير مركز «فيفا» الطبي بدبي، والراحل الدكتور عبدالله حسن بارون، طبيب المنتخبات الوطنية السابق باتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الطب الرياضي الثامن، الذي ينظمه الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري.

يعكس حصد الإمارات جائزتين ذهبيتين من بين 7 جوائز وزّعت خلال الحفل الذي أقيم اليوم على هامش المؤتمر، المكانة المتقدمة التي وصل إليها مجال طب كرة القدم في الدولة والجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين في الأندية والمنتخبات الوطنية.

جاء منح الجائزة للدكتور عبدالله حسن بارون تكريماً لمسيرته المهنية الطويلة، التي امتدت لأكثر من 25 عاماً في مجال الطب الرياضي عمل خلالها طبيباً للمنتخبات الوطنية، إلى جانب عدد من أندية الدولة، وترك بصمة واضحة في دعم المسيرة الصحية للرياضيين.

ومثّل فوز الدكتور مراد الغرايري تتويجاً لمسيرة مهنية تجاوزت 30 عاماً في مجال طب كرة القدم، ويعد من الكفاءات البارزة التي أسهمت في تطوير منظومة الرعاية الطبية الرياضية على المستويين المحلي والدولي من خلال مركز «فيفا» الطبي بدبي.

تستهدف جوائز الاتحاد الآسيوي الطبية تسليط الضوء على جهود الأطقم الطبية، وتكريم إسهاماتها للارتقاء بالرعاية الصحية للرياضيين، وضمان جاهزيتهم البدنية والذهنية، دعماً لتطور كرة القدم في القارة الآسيوية.