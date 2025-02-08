منافسات قوية لـ«الحر» و«الشاهين» في كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور

مستويات قوية وأرقام لافتة قدمتها منافسات «الحر» و«الشاهين» بمشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وفي منافسات «الحر»، شهد شوط رمز الفرخ، تفوق فريق «الوصل» محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «الذيب» قاطعاً المسافة بزمن 16.598 ثانية وبالطير «مقدم» بزمن 17.223 ثانية، وجاء الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في المركز الثالث من خلال الطير «حطام» بـ 17.516 ثانية، وفي شوط الرمز الحر جرناس، تفوق فريق «اس بي كي» بالحصول على المركز الأول، بالطير «إتش 10» بزمن 16.237 ثانية.

وجاء الطير «فنان» لفريق «الهلال» ثانياً بـ 16.863 ثانية. وفي منافسات «شاهين»، حقق فريق «إم 7» المركز الأول في رمز الفرخ بالطير «إس كي 3» بزمن 17.211 ثانية، فيما جاء فريق «الهلال» ثانياً بالطير «إس 1» بـ 17.263 ثانية، وتفوق فريق «أر بي جي» في شوط الرمز شاهين جرناس، بالطير «مزيون» بزمن 16.806 ثانية، أما المركز الثاني فذهب إلى فريق «إف 3 إس» بالطير «المارد» بـ 17.471 ثانية.