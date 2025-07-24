وفاة المصارع الأمريكي الشهير هالك هوغن

توفي المصارع الأمريكي الشهير تيري جين بوليا المعروف بهالك هوغن عن 71 عاما، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية الخميس.

وفارق هالك هوغن الذي اشتهر في حلبات المصارعة خلال الثمانينات قبل أن يتخلى عن هذه المسيرة لصالح التمثيل، في منزله في فلوريدا، جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" عن وكيل أعماله كريس فولو.

وكان هوعن، واسمه الحقيقي تيري بوليا، أحد أشهر الوجوه في عالم المصارعة المحترفة. وصعد نجمه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وكان له دورٌ محوري في انتشار اتحاد WWE حول العالم بشخصيته الفريدة وجاذبيته وجماهيريته الواسعة.

وطوال مسيرته المهنية، فاز هوغن ببطولات العالم، وتصدّر العديد من فعاليات راسلمينيا، وساهم لاحقاً في إحداث نقلة نوعية في WCW.

وترك هالك هوغن إرثاً عريقاً تجاوز حدود المصارعة، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية، والتليفزيونية ما جعل له جماهيرية جارفة.