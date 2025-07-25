قمة مرتقبة بين توم أسبينال وسيريل غان في «يو إف سي 321»

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ويو إف سي، منظمة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، أمس، عن عودة فعاليات «يو إف سي» إلى أبوظبي مع بطولة «يو إف سي 321»، التي تنطلق، 25 أكتوبر المقبل، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وتشهد البطولة المرتقبة نزالاً حماسياً بين بطل الوزن الثقيل توم أسبينال وخصمه الأبرز سيريل غان.

ويتمتع أسبينال، بمسيرة رياضية حقق خلالها 15 فوزاً وتلقى ثلاث هزائم. ويعود إلى حلبة النزال ساعياً لترسيخ مكانته في فئة الوزن الثقيل، حيث يحمل لقب هذه الفئة بعد فوزه المذهل بالضربة القاضية في الجولة الأولى على سيرجي بافلوفيتش.

كما حقق انتصارات ساحقة على ألكسندر فولكوف، وكورتيس بلايدس، وأندريه أرلوفسكي، ويسعى الآن للدفاع عن حزامه لأول مرة. ويتطلع البطل المؤقت السابق غان، الذي يحظى بمسيرة رياضية تتضمن 13 انتصاراً وخسارتين، إلى صنع التاريخ في أول نزال له في عام 2025.

واشتهر غان بمهاراته الكبيرة في المناورة وتوجيه الضربات، ونجح بالارتقاء في تصنيفات الوزن الثقيل بانتصارات مبهرة على ديريك لويس، وتاي تويفاسا، وألكسندر فولكوف.