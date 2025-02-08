مشاركة واسعة بسباق «الأخوة الإنسانية للجري» في أبوظبي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، سباق الأخوة الإنسانية للجري في جزيرة الحديريات، مساء أول من أمس، بهدف دعم مبادئ الأخوة الإنسانية.

وتوحيد المجتمع، وتعزيز أسلوب حياة صحي، وخلق تجربة لا تُنسى مليئة بالترابط بين مختلف أفراد المجتمع. تضمن السباق مسافات متنوعة، 1 كلم، 3 كلم، و5 كلم، لتتناسب ومختلف مستويات اللياقة البدنية ولاقى استجابة مبهرة بمشاركة أكثر من 800 فرد من مختلف الجنسيات والأعمار.

أتاح السباق فرصة للمتسابقين من جميع الأعمار والمستويات الرياضية للاستمتاع بهذه التجربة المميزة والمساهمة في تعزيز القيم الإنسانية التي تهدف إلى نشر السلام والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد السفير خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، أن هذا الحدث أقيم لأول مرة بمناسبة يوم الأخوة الإنسانية الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، بهدف تعزيز القيم الإنسانية وتعميق روح الأخوة بين الأفراد والمجتمعات.

حيث اجتمع المشاركون من مختلف الأعمار والجنسيات والخلفيات الثقافية، متجاوزين الحواجز الاجتماعية في أجواء من الفرح والوحدة، معبرين عن تضامنهم مع قيم التسامح والتعايش السلمي، واصفاً الفعالية بأنها تجسيد حقيقي لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتسامحاً.