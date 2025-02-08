بطولات فزاع لأصحاب الهمم: 25 مؤسسة تدعمنا في «عام المجتمع»

تنطلق، بعد غدٍ، أولى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، عبر بطولة ألعاب القوى (النسخة الـ16 من الجائزة الكبرى – دبي 2025)، التي ستقام على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 52 دولة.

وقال ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم، إن تخصيص القيادة الرشيدة عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، أسهم في إبراز القيم المتأصلة في مجتمعنا، وجسد روح التكاتف بين جميع أفراده ومؤسساته لدعم وتمكين أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن هذه البطولة تسلط الضوء على المكانة التي وصل إليها أصحاب الهمم في المجتمع الإماراتي على مدار 16 عاماً من العمل والإنجازات، منذ إطلاق النسخة الأولى من البطولة.

وأوضح أن نسخة هذا العام، التي تتزامن مع «عام المجتمع»، حظيت بدعم استثنائي من أكثر من 25 مؤسسة حكومية وخاصة، في خطوة تعكس التزام هذه الجهات بتمكين أصحاب الهمم وتعزيز دورهم في المجتمع.

وأشاد العصيمي بالدور الكبير للمتطوعين، حيث يشارك في البطولة نحو 2000 متطوع ومتطوعة من الجنسيات والأعمار المختلفة، مثمناً الدور الفاعل للإعلام الإماراتي في إبراز مكانة أصحاب الهمم، ومشيراً إلى أن التغطية الإعلامية أسهمت في زيادة الوعي المجتمعي بأهمية هذه الفئة، وتغيير الصورة النمطية عنها.