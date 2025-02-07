هجن الرئاسة تفوز بسيف خادم الحرمين الشريفين في الجنادرية

رفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة فوز هجن الرئاسة بسيف مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي أقيم مساء أمس في ميدان الجنادرية بالمملكة العربية السعودية، وسيف السباق السنوي للاتحاد العماني لسباقات الهجن، الذي أقيم الأسبوع الماضي في ميدان صحار بسلطنة عمان.

وقال معاليه في تصريحات له بهذه المناسبة إن هذه الإنجازات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الهجن في الدولة من خلال الدعم الكبير الذي تلقاه في جميع المحافل التراثية التي تحتضنها الدولة، وأضاف أن إنجازات هجن الرئاسة ثمرة هذا الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز قيم التراث والماضي الأصيل.

وأشار إلى أن هجن الرئاسة اعتادت الفوز بالمراكز الأولى والصعود إلى منصات التتويج في مختلف الميادين، وكان إنجاز «الوارية» في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسام شرف يزين مقصورة الشرف للقلعة الحمراء.

وأثنى معاليه على الجهود التي قام بها فريق هجن الرئاسة خلال الفترة الماضية، التي تكللت بمراكز الصدارة في مختلف السباقات، ما يعكس جودة المنتج والمستوى العالي للمطايا، ووعد بمواصلة رحلة الإنجازات في مختلف السباقات.

كانت «الوارية» لهجن الرئاسة قد فازت بسيف مهرجان خادم الحرمين الشريفين للحول المفتوح لتعانق الرمز في زمن قدره 12:28:49 دقيقة، بعد أن قدمت أفضل أداء طوال مراحل السباق، لتواصل هجن الرئاسة رحلة المجد والتفوق وحصد المراكز الأولى في كل الميادين.

وسبق لـ«الوارية» أن حصلت على السيف في قطر والكويت لتحقق الهاتريك بجدارة وتميز كبيرين.