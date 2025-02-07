آمنة المهيري وسلطان الكندي يحملان علم الإمارات في «الشتوية الآسيوية»

تفتتح في الرابعة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات فعاليات النسخة التاسعة من دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التي تستضيفها مدينة هاربين الصينية خلال الفترة من اليوم إلى 14 فبراير الجاري بمشاركة 1500 رياضي ورياضية من 34 لجنة أولمبية آسيوية.

ويحمل علم الإمارات في حفل افتتاح الدورة آمنة المهيري لاعبة التزلج على اللوح ( السنوبورد)، وسلطان الكندي لاعب التزلج الحر، وتم تقسيم حفل الافتتاح إلى ثلاثة فصول تحت شعار «حلم الشتاء، الحب بين آسيا».

وتشارك الإمارات في الدورة بـ 7 رياضيين، 6 لاعبين ولاعبة واحدة يخوضون غمار المنافسات في 3 رياضات متنوعة هي التزلج المتعرج، والتزلج الحر، والتزلج على اللوح (سنوبورد). وخاض لاعبو منتخبنا الوطني مرانهم الأول أمس عقب وصولهم إلى هاربين وسط أجواء شديدة البرودة، حيث بلغت دراجة الحرارة 24 تحت الصفر خلال النهار، بهدف الاعتياد على أماكن المنافسات والتأقلم سريعاً استعداداً لخوض غمار الحدث القاري.

تأكيد

وأكد فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين بـ7 رياضيين في 3 رياضات للمرة الأولى؛ تعكس مدى ازدهار وتطور الرياضات الشتوية في الدولة، وتعزز مكانتها وحضورها ضمن قائمة الدول صاحبة المستويات المتميزة في هذا الجانب، بما يتماشى مع رؤية وأهداف اللجنة الأولمبية الوطنية في تعزيز مفهوم المنافسة الرياضية في جميع المحافل على كافة الأصعدة.

وأشار إلى أهمية التنوع في المشاركات الرياضية مع تحقيق الإنجاز فيها، والمضي قدماً في مسيرة تمثيل الوطن بكل كفاءة وفاعلية من أجل ترك بصمة إيجابية عن رياضة الإمارات، وترجمة دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع المهم إلى نجاحات ملموسة على أرض الواقع.

وأشاد الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية بالجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، لتحقيق الأهداف المنشودة والتركيز على جعل هذا النوع من الألعاب أكثر استدامة وفاعلية، من خلال تكوين قاعدة واسعة من اللاعبين وتطوير قدراتهم وترسيخ مكانة الدولة في هذه الرياضات، بما يبرز نجاح أبناء الوطن ويعكس قوة إرادتهم وعزيمتهم بالرغم من طبيعة الدولة المناخية التي لم تشكل تحدياً أمامهم للتألق والتميز في الألعاب الشتوية بصورة عامة.