أكاديمية فاطمة بنت مبارك: 2025 عام تمكين الرياضة النسائية

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن اعتبار 2025 في خطتها الاستراتيجية عاماً لتمكين الرياضة النسائية على كل الصعد، من خلال توطيد الروابط المجتمعية، وربطها بالجانب الرياضي، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى مشاركة العنصر النسائي في هذه الفعاليات.

وأكدت الأكاديمية في بيانها الصادر، أمس، أنها استهلت عام 2025 بسلسلة من الفعاليات الرياضية، والمبادرات الصحية، التي تعكس التزامها بترسيخ ثقافة الرياضة كأونها سلوب حياة، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتوجيهات حثيثة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وأكدت إدارة الأكاديمية أنها تواصل دورها في الارتقاء بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال القادمة، وتهيئة منصات للتميز الرياضي، إذ لا تقتصر الجهود على تعزيز المنافسة الرياضية رفيعة المستوى، بل تمتد أيضاً إلى توطيد الروابط المجتمعية، حيث تجمع بين الرياضيات والمدربين والداعمين دافعين بعجلة الرياضة النسائية يداً بيد.

وبدأت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية العام الجاري باستضافة النسخة الـ 12 من كأس فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، في حدث مرموق يعكس التزامها بتحقيق التميز في رياضة الفروسية، وإبراز المواهب الاستثنائية، وتعزيز المشاركة المحلية.

ولم تقتصر جهود الأكاديمية على المنافسات الرياضية، بل امتدت إلى ورش عمل تدريبية وتوعوية، تهدف إلى تمكين المرأة، من خلال الرياضة، وتعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن.