«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تتوّج أبطال «العامة مُلاك»

صعد الفائزون بالمراكز الأولى في فئة «العامة مُلاك» إلى منصة التتويج في ختام منافسات قوية امتدت على مدار أربعة أيام وشهدت إقامة 28 شوطاً وبمشاركة أكثر من 900 طير، في منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمقر المركز في منطقة الهباب، وهي واحدة من كبرى البطولات لرياضات الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط وقوة المشاركين والجوائز المالية التي تزيد على 23 مليون درهم.

وجاء ختام فئة العامة مُلاك مع أشواط بيور جير، والتي شهدت تفوق خليفة عبدالله الفلاسي في شوط رمز الفرخ، بالطير «هرقل» بزمن 16.678 ثانية، يليه أحمد عتيق المهيري بالطير «بي 99» بـ16.679 ثانية، ثم عبدالعزيز محمد الكندي بالطير «المحيط» بـ16.759 ثانية.

وكسب حمد عبدالله الفلاسي شوط رمز الجرناس، بالطير «دانات»، بزمن 16.676 ثانية، يليه أحمد صغير الكتبي بالطير «العود» بـ16.876 ثانية، ثم عبدالله حمودة الكتبي بالطير «مهلي» بـ16.904 ثانية.

أما في أشواط القرموشة، فتمكن مبارك مطر الخيلي من تحقيق رمز الفرخ بالطير «11»، بزمن 17.569 ثانية، يليه بالمركز الثاني عبدالله راشد المنصوري بالطير «94» بـ17.636 ثانية، ثم سيف غانم آل علي بالطير «جي 59» بـ19.411 ثانية.

وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس، تفوق سعيد عبدالله الفلاسي بالطير «غيهبان»، بزمن 17.100 ثانية، تلاه سيف عبدالله المنصوري بالطير «202» بـ17.192 ثانية، ليذهب المركز الثالث إلى أحمد عتيق المهيري بالطير «جي 2» بـ17.233 ثانية.

وفي ختام المنافسات، توّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مُلاك، وتم التقاط الصور التذكارية.

وتنطلق اليوم الخميس، أشواط فئة المحلي مفتوح، والتي تمتد على مدار يومين، مع إقامة منافسات الحرار في اليوم الأول، ثم الشواهين في اليوم الثاني، وذلك بمجموع 10 أشواط.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تشكل ركيزة أساسية في تعزيز مكانة رياضة الصقارة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وتُعد من أهم الأحداث في جدول بطولات الصيد بالصقور، فتحتل مكانة بارزة في مسيرة الرياضات التراثية في دولة الإمارات، فهذه البطولة ليست مجرد تنافس، بل هي حدث محوري يجمع بين الصقارين المحترفين من جميع أنحاء الدولة ودول الخليج، ما يبرز عراقة هذه الرياضة وارتباطها العميق بتاريخنا وثقافتنا.

وأضاف: إن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور تعد الملتقى الأهم لعشاق الصقارة في الإمارات، وتشكل حدثاً رئيساً في تقويم بطولات الصيد بالصقور، وتسهم في رفع مستوى التنافس وتطوير رياضة الصقارة.

وأوضح مدير إدارة بطولات فزاع أن البطولة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، وتعزز من الروابط الاجتماعية بين محبي الرياضة، وقال: بهذه البطولة، نحن لا نحتفل فقط بتقاليد الصقارة، بل نؤكد أيضاً أهمية الحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأصيل للأجيال القادمة.