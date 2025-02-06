«اللجنة الانتخابية» تعلن إجراءات انتخاب منصور بن محمد لـ «رئاسة الأولمبية»

راشد النعيمي: منصور بن محمد قامة رياضية وطنية كبيرة يمتلك رؤية مستقبلية واعدة

تقدمت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على قيادته للحركة الأولمبية الوطنية من 2009 إلى 2025، كما أعلنت عن اكتمال إجراءات انتخاب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.

وكشفت اللجنة الانتخابية عن موعد انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية المقررة 26 مارس المقبل بدبي، والتي من المنتظر أن تعلن رسمياً عن تولي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية بالتزكية، بما أن سموه المرشح الوحيد لهذا المنصب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، أمس في دبي، برئاسة المستشار عمر ميران وعضوية كل من المستشار حسن علي المرزوقي والمستشار محمد المعمري.

وعقب إعلان اللجنة الانتخابية عن إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للجنة الأولمبية الوطنية، نشر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، قال فيها: «خالص التمنيات بالتوفيق لأخي سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد إعلان اللجنة الانتخابية إجراءات انتخاب سموه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.. الشيخ منصور بن محمد قامة رياضية وطنية كبيرة، يمتلك رؤية مستقبلية واعدة ولديه خبرات واسعة ستعزز من مستوى الحركة الأولمبية في الدولة وتقود إلى أفضل النتائج بإذن الله».

تطبيق مبادئ الاستقلالية

وأكد المستشار عمر ميران التزام اللجنة الانتخابية بتطبيق كافة مبادئ الاستقلالية، والشفافية في كافة الجوانب المتعلقة بمهام عملها، بمجرد تكليفها بإدارة العملية الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، موضحاً أن مراحل الإجراءات الانتخابية على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بدأت عقب توجيه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الرئيس السابق للجنة؛ ليتم فتح باب الترشح لمدة 5 أيام لشغور منصب الرئيس، وذلك وفق النظام الأساسي للجنة ولوائح الانتخابات المعتمدة من مجلس الإدارة.

وأشار ميران إلى أن اللجنة الانتخابية أعلنت بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة غلق باب الترشح على مقعد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في الأول من شهر فبراير الجاري، كما أعلنت ترشح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمقعد الرئيس، ليتم الإعلان رسمياً عن إجراءات انتخاب سموه رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية.

وكشف رئيس اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية عن موعد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة والمتضمن بند انتخاب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، إذ يعقد الاجتماع في الـ 26 من مارس المقبل بدبي، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي للجنة.