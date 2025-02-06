تتويج الفائزين في «كاياك دبي لصيد الأسماك»

فاز راشد محمد عبدالله مسعود الكعبي بالمركز الأول في منافسات مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك (فئة المجموع العام)، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات (يوم دبي البحري 2025).

وتصدر الكعبي الترتيب العام بعدما نجح في الحصول على مجموع أوزان أسماك وصل إلى 7.5 كلغ.

وتوج الفلبيني، دين مارك الولود، بلقب فئة أكبر وزن في المسابقة، ضمن (الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2025) بحصوله على سمكة سكل وزنها (13 كلغ).

وشارك في البطولة أكثر من 60 متسابقاً.

وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومحمد سيف المري، مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين بتكريم أصحاب المراكز الأولى في فئتي المجموع العام، وأكبر وزن وتسليمهم ميداليات التفوق.

كما قدم محمد عبدالله حارب الفلاحي درعاً تذكارية إلى مؤسسة سياف مارين أحد رعاة الحدث، تسلمه خليفة إبراهيم الحمادي تقديراً لدعمها المستمر لفعاليات النادي، وتقديمها هدايا عينية، وتحفيزية للفائزين.