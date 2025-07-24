الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية 2026

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن فوز ملف الإمارات بتنظيم بطولة العالم للقوة البدنية والتي ستقام في يونيو المقبل.

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الرعاية الكريمة والدعم الكبير للقيادة الرشيدة، والذي مهد بدوره للنقلة النوعية للرياضة الإماراتية، مثمناً جهود وزارة الرياضة في دعم التطور الرياضي في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه سيتم تكليف أعضاء الاتحاد بوضع خطة تنظيمية وفنية متكاملة لأجل إخراج البطولة بشكل فني مميز يتناسب ومكانة البطولات العالمية.

وقال علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، نقدر الثقة العالية التي وضعها الاتحاد الدولي للقوة البدنية بالموافقة على استضافة النسخة المقبلة للمونديال الذي يشارك فيه قرابة 1200 رياضي من مختلف دول العالم، مؤكداً أنه يتمتع بالخبرة الكافية لاستضافة وتنظيم البطولة، خصوصاً أن الاستضافة المقبلة ستكون المرة الثانية التي يتم فيها تنظيم مونديال القوة البدنية في الإمارات بعد نسخة العام 2019، والتي أقيمت في مجمع حمدان بن محمد في دبي، مثمناً جهود عضو مجلس إدارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي في إعداد ملف الترشيح والفوز بالاستضافة.

هدف

من جهته، كشف محمد عبدالرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، عن أن مجلس إدارة الاتحاد يتطلع إلى تنظيم البطولة في مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة لما يتمتع به المجمع من مواصفات فنية عالية تساعد في استيعاب العدد الكبير من الضيوف والمشاركين والذي يتوقع أن يتجاوز 1200 مشارك.

وأضاف: طموحنا استدامة النجاح التنظيمي الذي تحقق في البطولات السابقة التي تم تنظيمها ولدينا فريق عمل متمكن بحيث تكون نسخة الفجيرة المقبلة هي الأبرز على مستوى بطولات العالم بالقوة البدنية، بحيث تتفوق على نسخة العام الحالي والتي أقيمت في ألمانيا.