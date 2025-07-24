«دبي للشطرنج» يحتفي باليوم العالمي للعبة

في أجواء عائلية حافلة بالمرح والتنافس احتفل نادي دبي للشطرنج والثقافة باليوم العالمي للشطرنج، الذي يصادف 20 يوليو من كل عام، واشتملت فعاليات الاحتفالية على إقامة أنشطة متنوعة لكل الأعمار، حيث تم تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف للصغار دون 14 سنة ولفئة العموم، إلى جانب أنشطة الفنون والرسم على الوجوه والشطرنج العملاق، إضافة لمتحف مصغر للشطرنج ومسابقات في المعلومات العامة في الشطرنج.

وفي بطولة الشطرنج الخاطف لفئة العموم تساوى في المركز الأول 3 لاعبين برصيد 8 نقاط، ورجحت حسابات كسر التعادل الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أصغر غوليزاده ليفوز بالمركز الأول.

وفي الجوائز الخاصة فاز لاعبنا محمد موسى بجائزة أفضل لاعب مخضرم فوق 50 سنة ، وشارك في البطولة 115 لاعباً ولاعبة من 19 دولة، منهم 11 لاعباً من حملة الألقاب الدولية.

وفي بطولة الأطفال دون 14 سنة، التي شارك فيها 126 لاعباً من 12 دولة، تمكن السوري ميار محفوظ من الفوز بالمركز الأول برصيد 8 نقاط.

ووجه المنظم والحكم الدولي سعيد يوسف شكري، الأمين العام بنادي دبي للشطرنج والثقافة، التهنئة لمجتمع الشطرنج حول العالم بهذا اليوم، كما أكد حرص النادي على المشاركة سنوياً في هذا الحدث المميز، الذي يشهد مشاركة واسعة من لاعبي الشطرنج من مختلف الفئات العمرية، مؤكداً الدور الكبير للعبة في تطوير الجوانب التعليمية والذهنية والنفسية.

كما أشاد بكفاءة فريق العمل من الكوادر الوطنية الشابة الذين أداروا المنافسات بكفاءة واقتدار، وهم الحكم الدولي ماجد العبدولي، والحكم الدولي سلمان الطاهر، والحكام المحليون حمد الشيزاوي، وسلطان محمد فريد، وحامد أحمد، وعلى عبدالعزيز، ونور البستكي. كما توجه بالشكر لجميع اللاعبين المشاركين وأولياء أمورهم على مساهمتهم في إنجاح الحدث.