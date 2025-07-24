انطلاق أولى جولات تحدي الوايلد كارد بالعين

شهدت مدينة العين أول من أمس انطلاق أولى جولات تحدي الوايلد كارد المؤهِّل لبطولة «الغراند سويس 2025»، بحضور راوان جومابيك، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات، والدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي للشطرنج عن منطقة غرب آسيا.

ويأتي تنظيم هذا التحدي بمبادرة من الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ويستضيفه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، وتحت إشراف الاتحادين الآسيوي والدولي. ويجمع التحدي بين اثنين من أبرز أبطال العالم للشباب هما نوغيربيك كازيبيك الأستاذ الدولي الكبير من كازاخستان وبطل العالم للشباب 2024، وبراناف الأستاذ الدولي الكبير من الهند وبطل العالم للشباب 2025.

وقد انتهت الجولة الأولى بالتعادل بعد مباراة شهدت تركيزاً عالياً وتوازناً فنياً لافتاً.

وقال الدكتور إسماعيل الخوري: «ما نراه اليوم هو استثمار حقيقي في مستقبل الشطرنج الآسيوي والعالمي. هذه المبادرة تعزز من فرص النخبة الصاعدة في الوصول إلى منصات المنافسة الكبرى، وترسخ مكانة الإمارات كمركز دولي لاستضافة البطولات الذهنية».

تولّى إدارة اللقاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة الحكم الدولي أحمد النعيمي، ونائبته موزة المعمري، مع التزام صارم بلوائح الاتحاد الدولي للشطرنج وأعلى معايير العدالة الرياضية.

وفي ختام الجولة، أشاد السفير الكازاخي بالتنظيم المحترف والأجواء الرياضية الراقية، مثمناً الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الجهات في إنجاح هذا الحدث النوعي، ومؤكداً دعم بلاده للأنشطة التي تُسهم في تعزيز القدرات الفكرية والتواصل الحضاري بين الشعوب.