نهيان بن زايد يشكّل مجلس إدارة «أبوظبي البحري» و«أبوظبي لرفع الأثقال»

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وعضوية كل من ماجد المهيري، نائب الرئيس، وسيف السويدي، وخليفة القبيسي، ومبارك العامري، ومريم بالفقيه، ومحمد الكعبي، كما أصدر سموه قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، برئاسة عيسى المنصوري، وعضوية كل من، خلف العتيبة، نائب الرئيس، وعبد الله الشامسي، وعبير أميري، وعادل اليعقوبي، وتمتد فترة المجلس 3 سنوات.