«ألعاب دبي» تعلن شراكات استراتيجية جديدة للنسخة الـ6

وقّعت اللجنة المنظمة لـ«ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، والتي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتفاقيات رعاية وتعاون استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «إم 42» (M42)، وشركة «سي 4» (C4)، ودبي فيستفال سيتي، ومجموعة الفطيم للسيارات، ومجموعة الوصل التجارية (Viya)، و«أديداس».

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده «ألعاب دبي»، التي أصبحت محط اهتمام عالمي واسع، إذ تستعد للانطلاق في 20 فبراير الجاري، وتُنظم البطولة بشراكة رسمية من دي بي ورلد، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك»، وشركة الإمارات العامة للبترول «إمارات».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن «ألعاب دبي» التي تنظم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على جعل الرياضة والأنشطة البدنية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الإماراتي، وتأتي رعايتنا لهذه الفعالية في «عام المجتمع» في إطار مسؤوليتنا المجتمعية لدعم الأنشطة والمبادرات التي تشجع على تبني أسلوب حياة صحي وتسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية، وتوطيد أواصر الترابط الاجتماعي والتقارب الثقافي والإنساني بين جميع أفراد المجتمع.

وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أهمية تجديد المجلس شراكته الاستراتيجية مع ألعاب دبي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تلك المبادرة الرائدة التي انطلقت من دبي إلى العالم، ولم تقتصر على المؤسسات الحكومية، بل شملت أيضاً فرقاً من مختلف المؤسسات والدول.

وقال مروان بن عيسى، مدير «ألعاب دبي» إن انضمام عدد من الجهات الرائدة إلى قائمة الشركاء والداعمين للنسخة السادسة يبرز المكانة المرموقة للبطولة.