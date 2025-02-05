4000 لاعب ولاعبة في «دوري الألعاب الإلكترونية»

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية تنظيم النسخة الأولى من «دوري الألعاب الإلكترونية» (EGL) في مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 4000 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون في أربع فئات رئيسية، تشمل الرياضات، والقتال، والاستراتيجية، والرماية.

وأوضح سعيد الطاهر، الأمين العام للاتحاد، أن دوري الألعاب الإلكترونية (EGL) مخصص للفرق الإلكترونية والشركات من داخل الدولة وخارجها، ويختلف عن دوري الرياضات الإلكترونية، الذي أطلق في يوليو الماضي، ويعد النشاط الرسمي للاتحاد، ويقتصر على الأندية الرياضية والفرق الإماراتية داخل الدولة.

ولفت الطاهر إلى أن هذا الدوري يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عالية المستوى، تسهم في صقل مهارات اللاعبين الإماراتيين، وتعزز قدراتهم في مواجهة أبرز المواهب العالمية، سواء على المستويين الفردي أو الجماعي، منوهاً بأن الألعاب الإلكترونية أصبحت رياضة جماهيرية تجمع الملايين حول العالم، ويعكس نموذج (EGL) التزام الإمارات الراسخ بالدمج والتنوع والتميز العالمي.

وأعلن الطاهر عن إطلاق مبادرة جديدة لدمج الرياضات البدنية مع الرياضات الإلكترونية، عبر تطبيق نظام «الفيجيتال»، الذي يجمع بين النشاط البدني والألعاب الرقمية في آن، ويهدف هذا النظام إلى تعزيز التفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية متكاملة تدعم النشاط البدني، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بشكل أكثر شمولية وتوازن.