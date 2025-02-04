«المحترفين» بالتعاون مع مبادلة للاستثمار و«معاً» تطلق برنامج تأهيل الكوادر الوطنية

انطلق، صباح أمس، برنامج تأهيل الكوادر الوطنية من لاعبي كرة القدم المعتزلين أو من هم على وشك الاعتزال برنامج تأهيل الكوادر الوطنية والذي تنظمه رابطة المحترفين بالتعاون مع مبادلة للاستثمار و«معاً» هيئة المساهمات المجتمعية، وذلك بمقر الرابطة بالعاصمة أبوظبي وبمشاركة 14 لاعباً.

يهدف البرنامج إلى تطوير قدرات لاعبي كرة القدم لتمكينهم من سوق العمل من خلال المشاركة في برنامج تدريبي هجين يقوم باعتماد سنوات الخبرة ومعادلتها بساعات أكاديمية معتمدة من هيئة التعليم والاعتماد البريطاني «eduqual.uk».

ويضم البرنامج أربع وحدات رئيسية تبدأ بوحدة الإدارة الرياضية تليها وحدة الإعلام الرياضي ثم التحليل الرياضي الفني، ويختتم بوحدة التسويق والرعايات التجارية، كما يتضمن ورشاً تدريبية حضورية ولقاءات عبر تقنية الاتصال المرئي وجلسات إرشاد مهني، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة والتمارين واختبارات تقييم.

يذكر أن البرنامج جزء من الاتفاقية التي تم توقيعها في أكتوبر 2024 لتصبح بموجبها شركة مبادلة للاستثمار شريكاً رسمياً لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، الاتفاقية التي تضمنت العديد من المشاريع التوعوية والرياضية والترفيهية لمختلف فئات المجتمع.

على جانب آخر، أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر يناير الماضي، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب بدوري أدنوك للمحترفين، وفاز بجائزة أفضل لاعب، تايرون كونراد لاعب الشارقة متفوقاً على مروان أزرقان «النصر»، حمدان حميد «خورفكان»، مؤنس دبور «شباب الأهلي»، يحيي نادر «العين»، فيما حصد جائزة أفضل حارس مرمى، عادل الحوسني حارس الشارقة، متفوقاً على حمد المقبالي «شباب الأهلي»، فهد الظحناني «بني ياس».

وحصل على جائزة أفضل مدرب، أولاريو كوزمين «الشارقة»، متفوقاً على باولو سوزا «شباب الأهلي»، دانييل إيسايلا «بني ياس».