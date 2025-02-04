1062 رياضياً ورياضية في «المدام للألعاب الصحراوية»



نظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الثانية من دورة المدام للألعاب الصحراوية في واحة البدائر بمنطقة المدام، بمشاركة 1062 رياضياً ورياضية من أندية المدام والذيد والبطائح وكلباء ومليحة، تنافسوا في ألعاب كرة القدم والسلة والطائرة والجري والقوس والسهم.

أقيمت الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة والمساهمة على مدار يومين، وتم تتويج الفائزين بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين.

وفي منافسات كرة القدم فاز بالمركز الأول فريق البطائح (ب) وحل ثانياً فريق المدام، وثالثاً فريق البطائح (أ).

وفي منافسات الكرة الطائرة فاز فريق الذيد بالمركز الأول، وحل كلباء وصيفاً، والمدام ثالثاً.

وفي كرة السلة فاز المدام بالمركز الأول، وحل كلباء ثانياً ومليحة ثالثاً، وفي القوس والسهم تحت 15 سنة فاز علي يعقوب من نادي الشارقة بالمركز الأول، وحل ثانياً محمد سعيد، وثالثاً منصور سعيد.

وفي منافسات الجري 5 كم للمواطنين فاز بالمركز الأول سعود الزعابي، وحل ثانياً خليفة النعيمي، وثالثاً سعيد محمد.

وفي الفئة المفتوحة في الجري فاز هاليفوم إيدانو بالمركز الأول، وحل ثانياً ياسر شاشوي، وثالثاً سمير زهير.

وفي مسافة 1 كم للمواطنين حقق سهيل الزرعوني المركز الأول، وحل عبيد الكتبي في المركز الثاني وفيصل الكتبي ثالثاً. وفي فئة المواطنات للجري فازت اليازية فيصل بالمركز الأول، وحلت سلامة أحمد في المركز الثاني، ولطيفة الشامسي ثالثة.