«دبي الرياضي» يبحث تحضيرات مسيرة «حارب السكري»



استقبل سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وفد مجموعة لاند مارك برئاسة نيشا جاغتياني مدير المجموعة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وتم في اللقاء بحث التعاون المستمر بين مجلس دبي الرياضي ومجموعة لاند مارك في تنظيم مختلف الفعاليات المجتمعية، واستعراض الاستعدادات لتنظيم مسيرة «حارب السكري» والتأكيد أن تكون نسخة هذا العام نسخة متميزة كونها تقام في عام المجتمع وهي من أهم الفعاليات المجتمعية التي تستقطب سنوياً عشرات الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات المجتمع، وتشهد تنامياً متزايداً في أعداد المشاركين كل عام، والعمل على أن تكون هذه النسخة الكبرى منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة التي شارك فيها أكثر من 165 ألف مشارك على مدار 14 نسخة.

وأكد سعيد حارب حرص مجلس دبي الرياضي المتواصل على تقديم سبل الدعم كافة لجميع الفعاليات المجتمعية، وقال لدينا مئات الفعاليات المجتمعية التي تنظم سنوياً وتقام في مختلف مناطق دبي وتستهدف فئات المجتمع كافة، وخاصة مسيرة محاربة السكري هذا الحدث السنوي المتميز الذي انطلق في سنة 2009 ضمن أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز النشاط الرياضي وجعله أسلوب حياة للمجتمع بما يسهم في التقليل من الأمراض ورفع كفاءة الأفراد في مواجهة أعباء الحياة اليومية، وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.

كما أشاد حارب بالنجاح الكبير والمشاركة الواسعة اللذين تشهدهما المسيرة في كل عام، وتهدف المسيرة إلى تعزيز الوعي بمرض السكري بين أوساط المجتمع كافة وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة للحفاظ على صحتهم والابتعاد عن السلوك الصحي الخطأ، كما تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرياضة باحتسابها مصدراً للسعادة ووسيلة للوقاية من مرض السكري.

وأكدت نيشا جاغتياني أن مبادرة «حارب السكري» تؤدي منذ إطلاقها في سنة 2009، دوراً أساسياً في تعزيز مستوى الوعي بمرض السكري، وتتمحور بشكل رئيس في كيفية الوقاية من المرض والتعامل معه. ومن بين أبرز الإنجازات التي حقّقتها المبادرة، تنظيم 14 مسيرة ناجحة لمكافحة مرض السكري بمشاركة أكثر من 165 ألف مشارك، وإجراء أكثر من 700 ألف فحص مجاني لمستوى السكر في الدم، والتواصل مع 30 ألف طفل عبر برامج مختلفة، وإقامة أكثر من 100 شراكة مع مؤسسات القطاعَين العام والخاص، كما يقام الحدث سنوياً بالشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

وفي ختام الزيارة اصطحب سعيد حارب الوفد الضيف في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، وأطلعهم على دور الإدارات والأقسام في عمل المجلس، ودليل الفعاليات الرياضية، وتبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.